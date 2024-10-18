MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu?

Son dönemde memurların fazla mesai ücreti sıkça gündeme gelen bir konu haline geldi. Memurlar için fazla mesai ücretinin ne kadar olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda, memurların fazla mesai ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, memur fazla mesai ücreti ne kadar? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artacak. Önceki dönemde fazla mesai ücreti 10 lira 70 kuruş olarak belirlenmişken, yeni yılda bu rakamın 13 lira 60 kuruşa yükseltilmesi planlanıyor.

MEMURLARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ KAÇ TL?

2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek.