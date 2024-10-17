Memur fazla mesai ücreti! 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile memurların fazla mesai ücretleri yeni yılda önemli bir artış görecek. Özellikle kamu kurumlarında çalışan personele yapılan bu düzenleme, fazla çalışma karşılığında ödenen ücretleri yüzde 26,7 oranında artıracak. 2024 yılında saat başına 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücreti, 2025 yılında 12 lira 80 kuruşa çıkacak. Ayrıca, farklı pozisyonlarda ve kurumlarda görevli memurlar için de yeni fazla mesai ücretleri açıklandı. Peki, Memur fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 memur fazla mesai ücreti haberimizde...

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Fazla mesai, kamu görevlilerinin yasal çalışma süresini aşarak yaptıkları ek çalışmalar için ödenen bir tazminattır. Özellikle bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri, genel müdürlüklerde görevli personel ve bazı stratejik görevlerde bulunan memurlar için fazla mesai ücretleri yıllık bütçe kanunlarıyla belirlenir.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile bu ücretlere yüzde 26,7 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, farklı pozisyonlardaki memurların saatlik fazla mesai ücretleri de yeniden düzenlendi.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

2025 yılında memurların saat başı fazla mesai ücreti, geçen yıla göre önemli bir artış gösteriyor. 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, yüzde 26,7 oranında artırılarak 1 Ocak 2025 itibarıyla 12 lira 80 kuruş olacak.

Bu artış, özellikle fazla mesai yapan kamu görevlilerinin ekonomik açıdan bir nebze rahatlamasını sağlayacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerde görevli şoförlere ise 60 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek. 2025 yılında bu gruptaki personele saat başına 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ödemesi yapılacak.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerdeki bazı üst düzey yöneticilerle birlikte çalışan personele, ayda 90 saati geçmemek üzere saat başı 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan idari personel ise en yüksek fazla mesai ücretlerinden yararlanacak. Bu gruptaki personele, yasal çalışma süresini aşan her saat için 21 lira 80 kuruş ödeme yapılacak.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ SAATLİK NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla fazla mesai yapan memurlar için belirlenen saatlik ücretler, görev yapılan pozisyona ve kuruma göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, memurların saatlik fazla çalışma ücreti 12 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Ancak bazı kritik görevlerde çalışan personel için bu tutarlar daha yüksek olacaktır. Örneğin, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförlerine saat başına 13 lira 60 kuruş ödenecektir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı idari personel için bu ücret saat başına 21 lira 80 kuruş olarak uygulanacaktır.

Bu düzenlemelerle birlikte, özellikle fazla mesai yapmak zorunda olan kamu personelinin gelirinde kayda değer bir artış sağlanmış olacak. Yurtlarda görev yapan personelden, fazla çalışmalarına karşılık izin verilemeyenlere de ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başı 12 lira 80 kuruş ek ödeme yapılacaktır.