Melissa Vargas nereli, Türk mü? Melisa mı, Melissa mı? Melisa Vargas kaç yaşında, hangi takımda, ailesi nerede? Melissa Vargas aslen nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı isimlerinden Melissa Vargas hakkında sporseverler sormaya başladı. Peki, Melissa Vargas aslen nereli, kaç yaşında, Türk mü? Melisa Vargas hangi takımda, ailesi nerede? Melissa Vargas nereli? Melisa mı, Melissa mı?

Melissa Vargas nereli, sorusuna yanıt aranıyor. FIVB Milletler Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçilen Melissa Vargas, çok merak ediliyor. Peki, Melissa Vargas aslen nereli, kaç yaşında, Türk mü? Melissa Vargas hangi takımda, ailesi nerede? Melissa Vargas nereli?

MELİSSA VARGAS ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Çeyrek finalde İtalya'yı yarı finalde ise ev sahibi ABD'yi eleyerek finale kalan Filenin Sultanları finalde Çin'i yenerek kupanın sahibi oldu. Milli takımımızda en dikkat çeken isimler arasında ise Küba asıllı voleybolcu Melissa Vargas oldu.

MELİSA VARGAS TÜRK MÜ?

Vargas'ın tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu'dur ve 16 Ekim 1999 tarihinde Küba'da doğmuştur. Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara başlayan Vargas, 12 yaşında Küba'nın alt yaş milli takımlarında forma giymeye başlamıştır. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan Melissa Vargas, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye geçiş yapmıştır. 2021 yılında Türk vatandaşlığı kazanan Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Nisan'daki bir törende kimliğini teslim alarak resmi olarak Türk vatandaşı oldu.

MELİSSA MI, MELİSA MI?

Türk vatandaşı olmasının ardından adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

MELİSSA VARGAS HANGİ TAKIMDA, AİLESİ NEREDE?

2012-2014 yılları arasında Küba U20 ve U23 takımlarında, 2014-2016 yılları arasında Küba A Milli Takımında oynayan Melisa Vargas 2021 yılından beri Türkiye için oynamaktadır. Ailesinin Küba'da olduğu tahmin ediliyor. Melisa Vargas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, duyulan güvenden mutlu olduğunu ve A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ifade etti. Aynı zamanda Türk Milli Takımı için en iyisini yapacağının sözünü verdi.