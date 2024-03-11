Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MELİH SAĞLAMBAŞOĞLU KİMDİR?

Melih Sağlambaşoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.