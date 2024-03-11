Üye Girişi
Haberler

Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli?

Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MELİH SAĞLAMBAŞOĞLU KİMDİR?

Melih Sağlambaşoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Deva Partisi Bergama İzmir Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Samed Esen kimdir? Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Samed Esen kaç yaşında, nereli? Belgin Çiçeksever kimdir? Zafer Partisi İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Belgin Çiçeksever kaç yaşında, nereli? Ömer Özdoğan kimdir? Memleket Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Ömer Özdoğan kaç yaşında, nereli? Eyüp Tunç kimdir? Zafer Partisi İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı Eyüp Tunç kaç yaşında, nereli? Esra Gündoğar Murat kimdir? Memleket Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Esra Gündoğar Murat kaç yaşında, nereli? Serkan Kantaş kimdir? Memleket Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Serkan Kantaş kaç yaşında, nereli? Erdinç Tahtacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Aliağa Belediye Başkan adayı Erdinç Tahtacı kaç yaşında, nereli? Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli? Veli Özçelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Veli Özçelik kaç yaşında, nereli? Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli? Uğur Çam kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam kaç yaşında, nereli? Handan Türkoğlu kimdir? Memleket Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Handan Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Umut Orbey kimdir? Memleket Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Umut Orbey kaç yaşında, nereli? Halil Nacar kimdir? AK Parti Adana- Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar kaç yaşında, nereli? Aynur Arslaner kimdir? Memleket Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Aynur Arslaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title