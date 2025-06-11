Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti? Meksika-Türkiye hazırlık maç ÖZETİ!

Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti? Meksika-Türkiye hazırlık maç ÖZETİ!
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Meksika ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçı, futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşmaydı. Peki, Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti? Bu sorunun yanıtı ve maçın detayları, karşılaşmayı kaçıranlar için oldukça önemli.

Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti sorusu, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Özellikle yurt dışında oynanan bu özel hazırlık karşılaşması, birçok kişi tarafından merakla takip edildi. Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti sorusuna dair en net bilgiler, maçın hemen ardından açıklandı. Peki, Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti? Meksika-Türkiye hazırlık maç ÖZETİ!

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Dk. 61 Lira), Ruiz (Dk. 84 Chavez), Pineda (Dk. 61 Alvarado), Quinones (Dk. 71 Gimenez), Sepulveda (Dk. 71 Jimenez), Vega (Dk. 61 Huerta)

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kaan Ayhan (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), İsmail Yüksek (Dk. 62 Orkun Kökçü), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Deniz Gül), Kenan Yıldız (Dk. 84 Ahmed Kutucu)

Gol: Dk. 45 Pineda (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Lira (Meksika)

Meksika Türkiye maçı kaç kaç bitti? Meksika-Türkiye hazırlık maç ÖZETİ!

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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