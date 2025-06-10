Türkiye ile Meksika'nın karşı karşıya geleceği bu özel mücadele, hem kadro performansı hem de teknik direktör değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Meksika Türkiye hazırlık maçı, futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

MEKSİKA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Meksika - Türkiye hazırlık maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak. Karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde bulunan Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Moeth Gaymes görevlendirildi. Müsabakanın canlı yayın hakkı ise TV8 kanalında olacak. Maç, şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.