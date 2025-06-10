Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda?

Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Meksika Türkiye hazırlık maçı, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel karşılaşmalar arasında yer alıyor. Taraftarlar, "Meksika Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor

Türkiye ile Meksika'nın karşı karşıya geleceği bu özel mücadele, hem kadro performansı hem de teknik direktör değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Meksika Türkiye hazırlık maçı, futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

MEKSİKA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Meksika - Türkiye hazırlık maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak. Karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde bulunan Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda?

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Moeth Gaymes görevlendirildi. Müsabakanın canlı yayın hakkı ise TV8 kanalında olacak. Maç, şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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