MEKAG halka arz onaylandı! 16 milyondan fazla lot verilecek

SPK'dan bir şirketin halka arzına daha onay çıktı. Meka Beton eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın liderliğinde yapılacak halka arzda fiyat aralığı 25 TL olacak.

Meka Beton şirketinin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

SPK'nın onay vermesinin ardından şirketin hazırladığı özet izahname bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Firma, 25,00 TL birim fiyatla halka arza çıkacak ve toplamda 16.900.000 lotu, yatırımcılara eşit bir şekilde sunacak.

Meka Beton'un halka arz büyüklüğü 422.500.000 TL olarak belirlendi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi için "MEKAG" kodu tahsis edildi.

Halka arz sürecinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası liderliğinde bir konsorsiyum görev alacak.

Meka Beton halka arz başvuru tarihleri ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.

MEKAG HALKA ARZ İZAHNAME BİLGİLERİ

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı : 12.500.000 Lot

Ortak Satışı : 3.400.000 Lot (Mehmet Kaybal)

Fonun Kullanım Yeri

%42-45 Yatırım harcamaları.

%42-45 İşletme sermayesi.

%5-8 Çatı güneş enerjisi santrali kurulumu.

%5-8 Arge ve Ürge harcamaları.

Halka Açıklık

%25.44

Halka Arz Büyüklüğü

422 Milyon TL

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