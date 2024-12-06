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Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı?

Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı?
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk kez düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı ortaya çıktı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen'in, geçmişte Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbiye hakem olarak atadığı Türkmen'in yarışmada 10 bin lira kazandığı da belirtildi.

MEHMET TÜRKMEN KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Mehmet Türkmen, geçen sezon Alanyaspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho tarafından "Hakem çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" sözleriyle övülmüştü. Bu övgü, Türkmen'in hakemlik kariyerinde önemli bir yer tutuyor" şeklinde övgüler almıştı.

10 BİN TL KAZANMIŞ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Türkmen, aynı zamanda avukatlık yapıyor. Mehmet Türkmen'in 2017 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Mehmet Türkmen'in yarışmada 10 bin lira kazanması dikkat çekti.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

1992 doğumlu olan Mehmet Türkmen, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'de 10 maç yöneten Türkmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da görev almıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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