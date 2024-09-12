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Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Göztepe Spor Onursal Başkanı Mehmet Sepil oldu. Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kimdir ve Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Göztepe Spor Onursal Başkanı Mehmet Sepil oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mehmet Sepil kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955 İzmir doğumlu olan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 79. işadamı. Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip. Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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