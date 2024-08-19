Üye Girişi
Haberler

Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Demirkol yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25?

Mehmet Demirkol ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Mehmet Demirkol bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

MEHMET DEMİRKOL HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Mehmet Barbaros Demirkol (12 Mart 1970) Türk futbol yazarı ve yorumcusu. Socrates Dergi YouTube kanalında spor yorumculuğu yapmakta ve FANATİK gazetesinde spor yazıları yazmaktadır.

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

Doğum: 1970 (54 yıl yaşında), Beyazıt, İstanbul, Türkiye

Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı Hataylı (Kırıkhan) bir ailenin çocuğu olarak 1970'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.

NTV Spor ve beIN SPORTS Türkiye'de çalıştı. 2020 yazından itibaren Socrates Dergi YouTube kanalında spor yorumculuğu yapmaktadır.

Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Mehmet Demirkol Mehmet Demirkol Futbol Spor Gündem Medya Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
20 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İzmir su kesintisi sorgulama! 20 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Resmi Gazete bugünün (20 Ağustos) kararları neler? 12 Şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı! Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA?
title