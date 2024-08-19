Mehmet Demirkol ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Mehmet Demirkol bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

MEHMET DEMİRKOL HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Mehmet Barbaros Demirkol (12 Mart 1970) Türk futbol yazarı ve yorumcusu. Socrates Dergi YouTube kanalında spor yorumculuğu yapmakta ve FANATİK gazetesinde spor yazıları yazmaktadır.

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

Doğum: 1970 (54 yıl yaşında), Beyazıt, İstanbul, Türkiye

Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı Hataylı (Kırıkhan) bir ailenin çocuğu olarak 1970'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.

NTV Spor ve beIN SPORTS Türkiye'de çalıştı. 2020 yazından itibaren Socrates Dergi YouTube kanalında spor yorumculuğu yapmaktadır.

Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.