Mehmet Altıngöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Altıngöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ALTINGÖZ KİMDİR?

Mehmet Altıngöz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.