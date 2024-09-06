Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek?

Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Arjantinli oyuncu, ocak ayından sarı-lacivertli takıma katılacak. Bonservisine 15 milyon dolar ödenecek olan 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki, Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek?

MEDİNA KİMDİR?

Doğum : 1 Haziran 2002 (22 yıl yaşında), Moreno, Arjantin

Şu andaki takımı : CA Boca Juniors

Boy : 1,76 m

Medina, 2012 yılında Boca Juniors'a transfer oldu ve sekiz yıl boyunca burada gelişimini sürdürdü.

2020 yılında A takıma yükselen Medina, ilk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynadı.

Orta sahada farklı görevlerde etkili olan bu genç yetenek, bugüne kadar oynadığı 155 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon ise 25 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

MEDİNA NE ZAMAN GELECEK?

Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Arjantinli oyuncu, ocak ayından sarı-lacivertli takıma katılacak. Bonservisine 15 milyon dolar ödenecek olan 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.