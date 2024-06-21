Mbappe neden yok, sakat mı cezalı mı? Mbappe oynayacak mı EURO 2024 (Hollanda – Fransa)? #129300 #9917

EURO 2024'ün favori takımlarından Fransa, Hollanda karşısında sahaya çıkıyor. Hollanda ve Fransa ilk maçlarını kazanırken mücadeleden 3 puanla ayrılan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetirken yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Mbappe neden yok, sakat mı cezalı mı?

MBAPPE NEDEN YOK, SAKAT MI CEZALI MI?

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Hollanda - Fransa karşılaşması 21 Haziran cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Hollanda - Fransa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda : Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Gakpo, Depay.

Fransa : Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Thuram.

Mbappe burun sakatlığı nedeniyle yedeklerde yer alıyor?