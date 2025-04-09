MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ 2025 || Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? E-devlet çiftçi destek ödemesi sorgulama!

Mazot gübre desteği ödemeleri, çiftçilere doğrudan üretim girdisi olarak katkı sağlıyor. Bu nedenle, "mazot gübre desteği ne zaman verilecek?" sorusu, üretim planlarını şekillendiren en önemli gündemlerden biri oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılına ait ödemelerin Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı mazot gübre desteği ödemelerinin 4 Nisan itibarıyla başladığını duyurdu. Toplamda 8 milyar 354 milyon TL'yi aşan bu destek ödemeleri, çiftçilerin banka hesaplarına aktarılıyor.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek sorusu için detaylı ödeme takvimi de açıklandı. Mazot gübre desteği ödeme takvimi şu şekilde:

TCKN veya VKN'si 6 ile bitenler: 4 Nisan 2025 saat 18:00 sonrası

TCKN veya VKN'si 4 ile bitenler: 11 Nisan 2025 saat 18:00 sonrası

TCKN veya VKN'si 2 ile bitenler: 18 Nisan 2025 saat 18:00 sonrası

TCKN veya VKN'si 0 ile bitenler: 25 Nisan 2025 saat 18:00 sonrası

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Bu tarihlerde çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına ödemeler otomatik olarak yatırılacak. Mazot gübre desteği ne zaman verilecek sorusuna yanıt arayan üreticiler, ödemelerin durumu için e-Devlet üzerinden "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" sayfasını da kontrol edebilir.