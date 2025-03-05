MAZOT GÜBRE DESTEĞİ! Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek?

Çiftçilerimizin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri, 2025 yılında da devam ediyor. "Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2025?" sorusu, tarımsal faaliyetlerini sürdüren üreticilerimizin gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik destek ödemelerini belirli periyotlarla hesaplara aktarıyor. Peki, Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2025?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİNE NEREDEN BAKILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler, mazot ve gübre desteği ödemelerini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirler. e-Devlet Kapısı'na ( turkiye.gov.tr ) giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Ödeme Sorgulama" yazarak ödeme durumlarını kontrol edebilirler.