Masterchef 2022 Onur kimdir? Onur Biçim kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Onur Biçim kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Onur Biçim ana kadroya kaldı mı? Onur Biçim üst tura geçti mi?

ONUR BİÇİM KİMDİR?

Onur Biçim 24 yaşında ve aslen Diyarbakırlı'dır. Alaylı bir şef olan Onur Biçim Masterchef'te 1. turu geçmeyi başarmıştır. 14 yaşından beri mutfakta olan Onur Biçim bugün 24 Temmuz tarihinde Masterchef 2. turda mücadele ediyor.