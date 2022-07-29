Masterchef 2022 Alis kimdir? Alis Yazıcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Alis Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alis Yazıcı ana kadroya kaldı mı? Alis Yazıcı üst tura geçti mi?

ALİS YAZICI KİMDİR?

Alis Yazıcı 38 yaşında ve aslen Rus'tur. 2 çocuğu bulunan Alis Yazıcı Türkmenistan'da doğup büyümüştür. Pastacılık alanında uzman olan Alis Yazıcı Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura çıkmıştı. Alis Yazıcı bugün 29 Temmuz Cuma günü Masterchef 2. turda yarışıyor.