Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli?

Plastik market poşetleri neden ücretli ve market poşetlerine zam geldi mi soruları merak ediliyor. Market poşetleri neden ücretli ve 2025 yılında plastik poşetler ne kadar olacağı gündemde. Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Detaylar haberimizdedir...

MARKET POŞETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Ancak yeni yılda bu rakamın değişmesi bekleniyor.

PLASTİK POŞETLER NEDEN ÜCRETLİ?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

PLASTİK MARKET POŞETLERİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi yazarı Canan Eraslan, plastik poşet kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Eraslan, "Son dönemde poşet fiyatlarının düşük kalması nedeniyle kullanımda artış gözlemlendi. Hatta bazı marketlerin barkodsuz poşet basarak tüketiciye sunduğu tespit edildi. Ancak bu durum, daha fazla plastik çöp anlamına geliyor. Marketler ise 'Bir plastik poşetin maliyeti 1,19 TL' diyerek fiyatın artırılmasını talep etmeye başladı. Bakanlık da fiyat artışı için hazırlık yapıyor ve yeni fiyatın 1,5 TL civarında olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

MALİYET 1,19 TL'YE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıya sektör temsilcileri katılarak görüşlerini paylaştı. Toplantıda, bir plastik poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca, mevcut 25 kuruşluk satış fiyatının, plastik poşet kullanımını azaltmada yetersiz kaldığı ve tüketimin artmaya devam ettiği vurgulandı.