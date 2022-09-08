Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda? Manchester United - Real Sociedad maçı saat kaçta? Manchester United - Real Sociedad m

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MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Real Sociedad arasında Old Trafford Stadı stadyumunda oynanacak mücadele 8 Eylül Perşembe günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United - Real Sociedad mücadele 8 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.