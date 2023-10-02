Manchester United 2-1 Galatasaray

Galatasaray ile İngiliz devi Manchester United arasındaki rekabette 7. randevu! Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a konuk olacak. Old Trafford'da oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED REKABETTE ÖNDE

İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez karşılaştı. 1993/94 sezonunda başlayan rekabet Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İngiltere'de oynanan maçta Galatasaray maçı 3-3 eşitlikle tamamlamıştı. İstanbul'da oynanan rövanş maçı 0-0 sona ermiş ve Galatasaray tur atlayarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmış ve büyük bir sürprize imza atmıştı.

1994/95 sezonunda ise iki takım bu sefer gruplarda karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. İngiltere'deki maçta Manchester United'ın 4-0 galibiyeti vardı.

Bir sonraki eşleşme 2012/13 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda olmuştu. İngiltere'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. İstanbul'da oynanan diğer grup maçını Galatasaray 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

AVRUPA'DA 310. RANDEVU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 309 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 415 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 455 gole engel olamadı.

SON 19 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonundan itibaren 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Sarı kırmızılıların tek mağlubiyeti 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşandı.