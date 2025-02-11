Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Manchester City Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?
Manchester City Real Madrid maçı 1-0'lık Manchester City üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
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MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.
MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Manchester City Real Madrid maçı Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.