Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, futbol severlerin gözü Manchester City ile Inter arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında iki dev takımın mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle iki takımın da güçlü kadroları ve sahaya yansıtacakları performans, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Peki, Manchester City- Inter maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Inter maçı hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - INTER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter kozlarını paylaşacak. Mücadele 18 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

18 EYLÜL ÇARŞAMBA UEFA MAÇ TAKVİMİ

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) TRT 1

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) Tabii Spor

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) TRT 1

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 2

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) Tabii Spor

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) Tabii Spor 1