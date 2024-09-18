Manchester City Inter maçı hangi kanalda? Manchester City Inter maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Manchester City maçı hangi kanalda? Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester City Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester City Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester City Inter maçı yayın bilgisi haberimizde!

MANCHESTER CİTY INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Inter maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Manchester City Inter maçını Tabii Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için Tabii Spor Premium kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii Spor Premium sahipleri bu akşamki Manchester City Inter maçını şifresiz izleyebilecekler.

MANCHESTER CİTY INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

MANCHESTER CİTY INTER İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Manchester City Inter maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

MANCHESTER CİTY INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City Inter maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.