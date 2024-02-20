Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI KAÇ KAÇ?

Manchester City - Brentford maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI CANLI YAYIN

Manchester City - Brentford maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilirsiniz. Manchester City - Brentford maçını şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City - Brentford maçı saat 22.30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - Brentford maçı bu akşam saat 22.30'da oynanacak.

MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Brentford maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - BRENTFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City - Brentford maçı Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.