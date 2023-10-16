Malatya TYP sonuçları 16 Ekim günü yoğun şekilde araştırılıyor! Malatya Valiliği TYP sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Malatya Valiliği'ne alınacak 500 personel için gözler sonuçlara çevrildi. Toplum Yararına Programlar kapsamında listelerin belirlenmesi 13 Ekim günü sonuçlanmıştı. Peki, Malatya Valiliği TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 16 Ekim Malatya TYP sonuçları geldi mi?

Malatya TYP sonuçları 16 Ekim! Malatya Valiliği TYP sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Malatya TYP sonuçları 16 Ekim günü sorgulanıyor. Malatya Valiliği TYP sonuçları isim listesi açıklandı mı? Malatya Valiliği'ne alınacak 500 personel için çekiliş tamamlandı. TYP usulü yapılacak olan alımlarda başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı.

MALATYA TYP SONUÇLARI 16 EKİM

Malatya TYP sonuçları 13 Ekim günü tamamlanmıştı. Gözler Malatya Valiliği TYP kura sonuçlarına çevrildi.

Sonuçların Malatya Valiliği'nin internet sitesinden duyurulması bekleniyor. İsim listesine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Başvuru neticesi, liste usulü ile yapılacak ve asıl seçilen kişiler telefonla aranacak.

500 PERSONEL ALINACAK

Malatya Valiliği Toplum Yararına Programlar kapsamında alım yapılacağını duyurmuştu. Liste usülü yöntem gereği seçme yapılarak gerçekleştirilecek olan alım sonuçları için araştırma yapılıyor.

TYP sonuçlarını e-Devlet aracılığıyla yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra TYP sorgulama ve başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

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