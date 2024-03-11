Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli?
Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan nereli? Detaylar haberimizdedir…
MAHMUT OKUDAN KİMDİR?
Mahmut Okudan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.