Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik hangi bankalarda var? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik kaç lot veriyor?

Halka arz takip eden vatandaşlar Maçkolik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik hangi bankalarda var? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. Maçkolik halka arz sonuçları! İşte tüm merak edilenler...

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Maçkolik halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Maçkolik hangi bankalarda var? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolikhalka arz ne zaman? Maçkolik kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Maçkolik halka arz sonuçları!

MAÇKOLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama ise şöyle;

"Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mackolik" veya "Şirket") paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023

tarihleri arasında talep toplanmıştır.

Mackolik'in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım

Ortaklığı'nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak

açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5

katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."

MAÇKOLİK HANGİ BANKALARDA VAR?

Maçkolik, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar'da satışa sunulacak.

MAÇKOLİK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Maçkolik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi 19-20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MAÇKOLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Maçkolik halka arz tarihi 19-20 Ocak 2023 olarak belirlendi.

MAÇKOLİK HİSSE FİYATI NE?

Maçkolik 38,00 TL'den halka arz olacak.

MAÇKOLİK HALKA HİSSE KODU NE?

Maçkolik hisse kodu #MACKO olarak açıklandı.

MAÇKOLİK KAÇ LOT VERİYOR?

Maçkolik şirketi 8,500,000Lot veriyor.

MAÇKOLİK ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.