MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü - Trabzonspor maç özeti! Ankaragücü - Trabzonspor maçı kim kazandı, kaç kaç bitti? Ankaragücü - Trabzonspor maçı özeti izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecan seviyesi yüksek olan maçı Ankaragücü 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Nefes kesen karşılaşmanın bitmesinin ardından Ankaragücü - Trabzonspor maç özeti! Ankaragücü - Trabzonspor maçı kim kazandı, kaç kaç bitti? Ankaragücü - Trabzonspor maçı özeti izle! araması yapıldı.

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşması oynandı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da kupa heyecanı devam ederken oynanan maçın özeti ise merak edildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Arama motorlarında ise Ankaragücü - Trabzonspor maç özeti! Ankaragücü - Trabzonspor maçı kim kazandı, kaç kaç bitti? Ankaragücü - Trabzonspor maçı özeti izle! araması yapıldı.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. İlk yarısını bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladığı mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Bu sonuçla Ankaragücü yarı finalist oldu.

Tempolu başlayan karşılaşmanın gol perdesini 22'inci dakikada Abdülkadir Ömür açtı. Trabzonspor bu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ALİ SOWE SAHNEYE ÇIKTI

Ev sahibi takımın golcüsü Ali Sowe, 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ankaragücü bu golle maça ortak oldu ve rakip kalede daha etkili olmaya başladı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, Ali Sowe'nin kaydettiği golün ardından 69. dakikada Diack'ın attığı golle Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti. Bu golle iyice rahatlayan Ankaragücü rakibi karşısında daha cesur bir oyun ortaya koydu. Takımın yıldız golcüsü Ali Sowe, 83'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Başarılı futbolcu, kendisinin 2'inci takımının 3'üncü golünü kaydederek Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi ve takımını yarı finale taşıdı.

Bir önceki turda Beşiktaş'ı, çeyrek finalde Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü, yarı finalde Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer çeyrek final eşleşmeleri: