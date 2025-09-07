Haberler

Lüksemburg Slovakya CANLI izleme linki var mı? Lüksemburg Slovakya maçı ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan verici karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Lüksemburg–Slovakya maçı, futbolseverlerin gündeminde. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala taraftarların aklında tek bir soru var: Bu önemli maç hangi kanalda ekranlara gelecek?

Haftanın merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Lüksemburg– Slovakya karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgilerini araştırıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu maçın başlama saati ve hangi platform üzerinden canlı yayınlanacağı ise izleyicilerin en çok sorguladığı detaylar arasında yer alıyor. İşte yayın seçenekleri ve canlı takip ayrıntıları…

LÜKSEMBURG – SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Lüksemburg – Slovakya karşılaşması, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbol tutkunları, kritik mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

MAÇI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Exxen, belirlenen numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu üzerinden ve ayrıca internet üzerinden erişime açık olacak. Şifreli yayın sayesinde karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

LÜKSEMBURG – SLOVAKYA MAÇI HANGİ GÜN?

Heyecanla beklenen eleme maçı, 07 Eylül Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

LÜKSEMBURG – SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve 90 dakika boyunca nefes kesen anlara sahne olacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük önem taşıyan bu karşılaşma, Lüksemburg'un başkentinde yer alan Stade de Luxembourg Stadyumu'nda oynanacak.

