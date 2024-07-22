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Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

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Fenerbahçe'nin Lugano ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Lugano Fenerbahçe D-Smart Spor Smart şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Lugano Fenerbahçe maçı yayın bilgisi...

Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe'nin Lugano ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Lugano Fenerbahçe D-Smart Spor Smart şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Lugano Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

LUGANO FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Lugano Fenerbahçe maçını D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalı vermektedir. Lugano Fenerbahçe maçını Spor Smart kanalından canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kez 'Devler Ligi' şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, Avrupa arenasında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Lugano ile Thun Arena'da oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, yarın 21.30'da Türkiye'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan yayıncı kuruluş, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli'nin yorumcu olarak katılacağı 'Maça Doğru' programıyla 20.00'da izleyicileri maça hazırlayacak.

Spor Smart'tan yayınlanacak özel yayında ise Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, statta canlı bağlantılar ve röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri, 'Maçın Ardından' programında ekrana gelecek.

Organizasyona en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan hocası Mourinho ile rakiplerini eleyerek Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertililer, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3'üncü ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak.

Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin rövanşı, 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart Aile Spor Paketi sahibi olmalısınız. Aile Spor Paketi D-Smart kullanıcıları Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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