Luana Alonso Paris Olimpiyat Köyü'nden neden kovuldu, ne oldu? Luana Alonso kimdir?

Luana Alonso Paris Olimpiyat Köyü'nden neden kovuldu, ne oldu? Paraguay Olimpiyat Komitesi (COP) Başkanı Larissa Schaerer, Alonso'nun performans standartlarını karşılamadığını belirtti. Luana Alonso'nun kim olduğu ve olimpiyatlardan neden kovulduğu merak ediliyor.

LUANA ALONSO PARİS OLİMPİYAT KÖYÜ'NDEN NEDEN KOVULDU?

Paraguaylı yüzücü ve sosyal medya fenomeni Luana Alonso, Paris Olimpiyat Köyü'nden çıkarıldı. Paraguay Olimpiyat Komitesi (COP) Başkanı Larissa Schaerer, Alonso'nun performans standartlarını karşılamadığını belirtti. Alonso'nun, Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde emekliliğini açıkladıktan sonra köye sivil kıyafetlerle geri döndüğü iddia edildi. Ayrıca, Alonso'nun takım arkadaşları arasında "uygunsuz bir atmosfer" yarattığı öne sürüldü.

Schaerer, "Alonso bir süredir yüksek performanslı bir sporcunun parametrelerini karşılamıyordu," dedi. Başkan, Alonso'nun antrenörü tarafından bildirilen bu durumun, Olimpiyat Oyunları sonrası gözden geçirileceğini de ekledi. Schaerer, "Bu süreçte kendisiyle bazı sorunlar yaşadık," diye konuştu.

Paraguay takımı, Alonso'nun yarışmanın sonuna kadar köyde kalmasına izin vermedi ve bu durum, Olimpiyatlarda geniş yankı uyandırdı.

LUANA ALONSO KİMDİR?

Luana María Alonso Mendez 19 Mart 2004 doğumludur. Paraguay'ın Asunción şehrinde doğan emekli bir Paraguaylı yüzücüdür.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek etkinliğinde yarıştı ve kelebek disiplininde birden fazla Paraguay rekoruna sahiptir.

Alonso, üniversite eğitimi için ABD'de bulunan University Park, Teksas'taki Southern Methodist Üniversitesi'ne ve Blacksburg, Virginia'daki Virginia Tech'e gitti ve burada sırasıyla National Collegiate Athletic Association - NCAA Division I Swimming & Diving'de SMU Mustangs ve Virginia Tech Hokies takımlarında oynadı