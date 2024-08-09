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LTU hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar LTU açılımı ne?

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunlar'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Peki, LTU hangi ülke? LTU açılımı ne?

Her kod bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. Peki, LTU hangi ülke? LTU açılımı ne?

LTU HANGİ ÜLKE?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat OyuLTUarı'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. UOK'nın bazı kullandığı kodlar ise standartlaşmış ISO 3166-1alpha-3 kod listesinden çok daha farklı. FIFA, FIBA ya da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlar gibi daha başka uluslararası spor organizasyonlaarı da, katılımcı ülke kafilelerini isimlendirebilmek için aynı kodları kullanıyorlar.

LTU : Litvanya

Osman Demir
Osman Demir
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