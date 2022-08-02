Lokman Hekim Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Lokman Hekim Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Lokman Hekim Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Lokman Hekim Üniversitesi taban puanları....

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Lokman Hekim Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))

Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Rekreasyon (%50 İndirimli) ( Spor Bilimleri Fakültesi)

Bilimleri Fakültesi) Rekreasyon (Burslu) ( Spor Bilimleri Fakültesi)

Bilimleri Fakültesi) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) ( Spor Bilimleri Fakültesi)

Yöneticiliği (%50 İndirimli) ( Bilimleri Fakültesi) Spor Yöneticiliği (Burslu) ( Spor Bilimleri Fakültesi)

Yöneticiliği (Burslu) ( Bilimleri Fakültesi) Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu)(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Lokman Hekim Üniversitesi akademik faaliyetlerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır.Üniversitemiz, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 Fakülte'de 11 lisans ve 1 Yüksekokul'da11 önlisans programında 2377 öğrenci ile eğitim – öğretime devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitümüz'de22 Tezli Yüksek Lisans 2 Tesiz Yüksek Lisans ve 9 Doktoraprogramı ile eğitimleri devam etmektedir. Üniversitemizin Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 16 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemiz ilk mezunlarını 12 Ağustos 2020 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ve Anestezi Teknikerliği Programlarında vermiştir.

Üniversitemiz, sağlık eğitiminde öncü ve araştırma-geliştirme odaklı kurum kültürüne sahip bir üniversite olarak; dünyanın her yerinde potansiyellerini gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip, çağın bilgi ve teknolojilerine hakim, bilimsel bilgi ışığında üreten, yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı amaçlı girişimlerde bulunan, sağlıklı yaşamı bireysel ve toplumsal düzeyde ele alıp geliştiren ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'nun sağlık hizmetleri sunumundaki çeyrek asra yaklaşan deneyimi, güçlü ve multidisipliner akademik kadromuz ve Vakıf üniversiteleri arasında üniversite hastanesi bulunan sayılı üniversitelerden biri olmamız öğrencilerimize zengin uygulama, araştırma ve staj yapma şansı vermekte ve eğitimimizin en güçlü yanlarından birisini oluşturmaktadır.

Üniversite yerleşkemiz Türkiye'nin kalbi başkent Ankara'da yer almaktadır.