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Lisvel Eve neden diskalifiye oldu? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçında Lisvel Eve oynamayacak mı?

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Lisvel Eve neden diskalifiye oldu? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçında Lisvel Eve oynamayacak mı? Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında gerçekleşecek olan voleybol maçında Lisvel Eve'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Eve'nin diskalifiye edildiği ve maçta yer almayacağı bildirildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sıradaki rakibi olan Dominik Cumhuriyeti'nde en önemli oyuncu olarak görülen Lisvel Eve, doping kullandığı gerekçesiyle olimpiyatlardan diskalifiye edildi. Peki, Lisvel Eve neden diskalifiye oldu? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçında Lisvel Eve oynamayacak mı?

LISVEL EVE NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başlamayı başardı. İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşanıyor.

Lisvel Eve neden diskalifiye oldu? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçında Lisvel Eve oynamayacak mı?

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇINDA OYNAMAYACAK MI?

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi. Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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