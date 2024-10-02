Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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LİLLE REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Lille Real Madrid maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN

Lille Real Madrid maçını Tabii Spor 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Lille Real Madrid canlı yayın linki üzerinden Lille Real Madrid maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Lille Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Real Madrid maçı Tabii Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Real Madrid maçı Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.