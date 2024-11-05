Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak. Bu akşam oynanacak olan Lille- Juventus maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler, Lille- Juventus maçının saat kaçta ve nerede oynanacağını araştırıyor. Peki, Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LILLE- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Juventus Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı 5 Kasım Salı günü (bugün) oynanacak.

LILLE- JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TSİ saat 23:00'te başlayacak. Mücadele tabii Spor 3 ekranından yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bu akşamki karşılaşmada Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a Lille karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.