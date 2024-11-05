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Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille ve Juventus arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak. Bu akşam oynanacak olan Lille- Juventus maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler, Lille- Juventus maçının saat kaçta ve nerede oynanacağını araştırıyor. Peki, Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LILLE- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Juventus Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı 5 Kasım Salı günü (bugün) oynanacak.

Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LILLE- JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TSİ saat 23:00'te başlayacak. Mücadele tabii Spor 3 ekranından yayınlanacak.

Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bu akşamki karşılaşmada Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a Lille karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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