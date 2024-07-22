Lille hangi ülkenin takımı? Lille'nin teknik direktörü kim, hangi oyuncular var?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi Lille Spor Kulübü merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu turda karşılaşacağı Lille'nin hangi ülkenin takımı olduğu ve detayları araştırılıyor. Peki, Lille hangi ülkenin takımı? Lille'nin teknik direktörü kim, hangi oyuncular var?

LILLE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lille Olympique Sporting Club yaygın olarak LOSC , LOSC Lille veya kısaca Lille olarak anılır, Fransız futbolunun en üst ligi olan Ligue 1'de mücadele eden Lille , Hauts-de-France merkezli bir Fransız profesyonel futbol kulübüdür. Lille, iç saha maçlarını 2012'den beri Stade Pierre-Mauroy'da oynamaktadır.

50.186 kişilik, açılır kapanır çatılı mekan, Fransa'nın dördüncü büyük futbol stadyumudur.

Lille, 1944 yılında Olympique Lillois ile SC Fives'ın birleşmesi sonucu kuruldu. Her iki kulüp de Fransız 1. Ligi'nin kurucu üyeleriydi ve Olympique Lillois ligin ilk şampiyonuydu . Kulübün en başarılı dönemi, teknik direktörler George Berry ve André Cheuva liderliğindeki takımın 1946'daki Lig/Kupa çifti de dahil olmak üzere yedi büyük kupa kazandığı ve La Machine de Guerre ( Fransızcada "Savaş Makinesi") olarak bilindiği savaş sonrası dönemde 1946'dan 1956'ya kadar olan on yıldı. 2011'de bir çifte şampiyonluk daha kazanan , 2021'deki dördüncü lig şampiyonluğunun yanı sıra ilk Fransız süper kupasını kazanan Lille, 21. yüzyılın dördüncü en iyi Fransız kulübüdür.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEK RAKİBİ KİM OLACAK?

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi. Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi. Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor. Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.