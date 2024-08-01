Lille hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Lille ile eşleşti. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı ilk maçın tarihi ve ilk maçın hangi statta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Lille hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FENERBAHÇE LİLLE İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla ilk maçını 6-7 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak. Rövanş maçı ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.

LİLLE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer: Lille

Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC olarak da bilinir), Fransız futbol kulübü. Kulüp, 1902'de kurulmuş olan Olympique Lillois ve 1901'de kurulmuş olan SC Fives futbol takımlarının birleşmesiyle, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde 1944 yılında kuruldu.