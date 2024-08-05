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Lille Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lille Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

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Lille Fenerbahçe hangi kanal merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Lille Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Lille Fenerbahçe EXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Lille Fenerbahçe maçı yayın bilgisi...

Lille Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Lille Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Lille Fenerbahçe EXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Lille Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

LİLLE FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Lille Fenerbahçe maçını EXXEN platformunda yer alan Spor Smart kanalı vermektedir. Lille Fenerbahçe maçını EXXEN Spor kanalından canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi.

Yeni transferler sahneye çıkabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Lille Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lille Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lille Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor sahibi olmalısınız. EXXEN Spor kullanıcıları Lille Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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