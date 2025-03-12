Lille-Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanada, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! Son 16 turu rövanş maçında, Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Lille - Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir?", "Maç hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, maçın yayın bilgileri ve detayları...

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı bu akşam oynanacak.

LILLE BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Borussia Dortmund maçı TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Ribeiro, Diakite, Meunier, Ismaily, Bouaddi, Andre, Haraldsson, Mukau, Mbappe, David

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Can, Ryerson, Svensson, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens, Guirassy