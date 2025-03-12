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Lille-Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanada, şifresiz mi?

Lille-Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanada, şifresiz mi?
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı merakla bekleniyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Lille-Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanada, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! Son 16 turu rövanş maçında, Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Lille - Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir?", "Maç hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, maçın yayın bilgileri ve detayları...

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı bu akşam oynanacak.

Lille-Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanada, şifresiz mi?

LILLE BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Borussia Dortmund maçı TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Lille-Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanada, şifresiz mi?

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Ribeiro, Diakite, Meunier, Ismaily, Bouaddi, Andre, Haraldsson, Mukau, Mbappe, David

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Can, Ryerson, Svensson, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens, Guirassy

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