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LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

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Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm liglerin başlayacağını duyuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu hafta oynanmayan 16. hafta maçlarının ise oynanacağını söyledi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısında konuştu. Ertelenen Liglerin tekrar başlayacağını ifade eden Büyükekşi, bu hafta oynanmayan maçların ise oynanacağını söyledi. Böylece 24 Aralık'ta oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ertelenen Liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını ifade eden Büyükekşi, bu hafta oynanmayan maçların ise 10 Ocak 2024'te oynanacağını söyledi. Böylece 24 Aralık'ta oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını duyuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu hafta oynanmayan 16. hafta maçlarının ise 10 Ocak'ta oynanacağını söyledi.

SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Büyükekşi toplantıda, "Tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" dedi. Büyükekşi ayrıca, ertelenen 16. hafta maçlarının 10 Ocak haftasında oynanacağını da sözlerine ekleyip, "Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek" ifadesini kullandı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

DERBİ TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Büyükekşi, liglerde bu hafta sonunda oynaması gereken maçların 10 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak'a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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