Leganés ile Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İspanya La Liga kapsamında gerçekleşecek bu mücadele, 24 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye'de S Sport ve dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

LEGANES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Leganes Real Madrid maçı 24 Kasım Pazar saat 20:30'da başlayacak.

LEGANES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranında yayınlanacak. Mücadeleyi Alberola Rojas yönetecek.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'u uydu üzerinden veya dijital platformlardan izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri aşağıda yer alıyor:

Frekans: 12188 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Symbol Rate: 27500 ksym/s

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S2-8PSK