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Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Leganes ve Real Madrid arasında oynanacak olan İspanya La Liga futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın şifresiz mi olacağı da taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

Leganés ile Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İspanya La Liga kapsamında gerçekleşecek bu mücadele, 24 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye'de S Sport ve dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

LEGANES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Leganes Real Madrid maçı 24 Kasım Pazar saat 20:30'da başlayacak.

LEGANES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranında yayınlanacak. Mücadeleyi Alberola Rojas yönetecek.

Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'u uydu üzerinden veya dijital platformlardan izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri aşağıda yer alıyor:

Frekans: 12188 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Symbol Rate: 27500 ksym/s

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S2-8PSK

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