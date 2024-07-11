LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
LASK Linz ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol karşılaşması izleyicilerin merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. LASK Linz-Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde.
11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak Galatasaray, 11-27 Temmuz arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
LASK Linz- Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.
LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.
LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.