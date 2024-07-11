11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak Galatasaray, 11-27 Temmuz arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz- Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.