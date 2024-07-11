LASK Linz Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) LASK Linz GS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Lask Linz Galatasaray maç özeti! Galatasaray sezon öncesi LASK Linz ile hazırlık maçına çıktı. LASK Linz Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler LASK Linz Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, LASK Linz Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, LASK Linz Galatasaray maç özeti haberimizde...

LASK LİNZ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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LASK LİNZ - GALATASARAY MAÇI ÖZETİ

LASK Linz Galatasaray maç özetini maçın ardından Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

LASK LİNZ - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

LASK Linz Galatasaray maçı 3-2'lik LASK üstünlüğüyle sona erdi.

LASK LİNZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMANDI?

LASK Linz Galatasaray maçı 11 Temmuz 2024 günü oynandı.

LASK LİNZ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

LASK Linz Galatasaray maçı canlı olarak Spor Smart'tan yayınlandı.