Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Las Palmas Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Las Palmas Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Las Palmas Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde!

LAS PALMAS REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Las Palmas Real Madrid maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Las Palmas Real Madrid maçını S Sport'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sport Paketi sahipleri bu akşamki Las Palmas Real Madrid maçını şifresiz izleyebilecekler.

LAS PALMAS REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Las Palmas Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.

LAS PALMAS REAL MADRİD İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Las Palmas Real Madrid maçı 11'leri belli oldu:

Las Palmas 11: Cillessen, Marmol, McKenna, Suarez, Park, Moleiro, Munoz, Rodriguez, Campana, Ramirez, McBurnie

Real Madrid 11: Courtois, Mendy, Rüdiger, Militao, Vazquez, Modric, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Diaz, Mbappe

LAS PALMAS REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Las Palmas Real Madrid maçı, Las Palmas'da, Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak.