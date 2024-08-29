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Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı?

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Real Madrid, İspanya La Liga üçüncü hafta maçında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı?

Las Palmas Real Madrid maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı sorularının yanıtlarını araştırıyor.

LAS PALMAS REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Las Palmas-Real Madrid maçı, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yaptığı açıklamalarda ARda'dan daha çok faydalanacaklarını açıklamıştı.

Arda Güler'in ilk 11'de forma bulmaya başlaması, Arda Güler'in Las Palmas karşısında da ilk 11'de olma ihtimalini güçlendirmişti amaArda Güler Las Palmas-Real Madrid maçında ilk 11'de yer almadı.

Arda Güler yedekler arasında kendine yer buldu.

İşte ilk 11 ve yedekler:

Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı?İlk 11 ve yedekler

Osman Demir
Osman Demir
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