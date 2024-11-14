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L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor?

L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante üçgeninde sular durulmuyor. Nara'nın Icardi'yi aldattığı ve aşk yaşadığını açıkladığı Arjantinli rapçi L-Gante'den yıldız futbolcuyu ve Galatasaraylıları kızdıracak bir hareket geldi. Peki, L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayına Fenerbahçe forması giyerek çıktı. Arjantinli rapçi, yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğini de söyledi. Nara'nın yeni sevgilisinin bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan ilgi görürken, Galatasaray taraftarlarının ise tepkisini çekti. L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor?

L-GANTE KİMDİR?

Doğum: 5 Nisan 2000 (23 yaşında), General Rodríguez, Arjantin

L-Gante olarak bilinen Elian Ángel Valenzuela, Arjantinli bir rapçi ve cumbia şarkıcısı ve söz yazarıdır.

2021'de Papu DJ'le yaptığı ortak çalışma "L-Gante Rkt"ın yayınlanmasının ardından üne kavuştu ve daha sonra yapımcı Bizarrap ile birlikte yaptığı " Bzrp Music Sessions, Vol. 38 " adlı albümün piyasaya sürülmesiyle ana akım popülerlik kazandı .

Valenzuela, 5 Nisan 2000'de Büyük Buenos Aires metropol bölgesindeki General Rodríguez'de doğdu .Bekar bir anne tarafından büyütüldü; babasıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Müzik yapımcılığına 15 yaşında başladı. İlk şarkıları yakın işbirliği yaptığı DT ile ortak yapımcılığını üstlendi.

Başarıya ulaşmadan önce bir plastik fabrikasında çalışıyordu.

İlk albümü 2017'de YouTube'a yüklendi , ancak bir sonraki yıl "Uno más uno" adlı single'ı Spotify'da 2 milyondan fazla dinlenmeye ulaşana kadar pek bir başarı elde edemedi . Aralık 2020'de yapımcı Papu DJ ile yaptığı işbirliği "L-Gante RKT", Arjantin Billboard Hot 100 listesine 52. sıradan giriş yaptı ve Ocak 2021'de ikinci sıraya yükseldi . Arjantin cumbia ve reggaeton karışımı ve şarkı sözleri, COVID-19 kısıtlamaları zamanlarında işçi sınıfının barriolarındaki gizli partileri detaylandırıyor .

Kasım 2020'de yapımcılığını DT'nin üstlendiği El Más Ladrón ile birlikte "Pistola"yı yayınladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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