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KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı?

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2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen 2024 yurt ücretleri merak ediliyor. Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında ne kadar ödeme yapacaklarını araştırıyorlar. KYK'nın yurt ücretlerini açıklaması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Konuya dair GSB, yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alındığını belirtiyor. Peki, 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurtlarının 2024 yılı ücretlerine dair henüz bir açıklama gelmedi. 2023 yılında yurt fiyatları aylık olarak 345- 750 TL arasında değişiyordu.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı?

2023 YILI KYK YURT ÜCRETLERİ

1. Tip ücreti aylık 345 TL

2. Tip ücreti aylık 405 TL

3. Tip ücreti aylık 480 TL

4. Tip ücreti aylık 510 TL

5. Tip ücreti aylık 570 TL

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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