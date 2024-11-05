KYK kredisi faizli mi, geri ödemesi ne kadar?

KYK burs başvuru sürecinin sona gelmesinin ardından başvuruda bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri heyecanla sonuçları bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK kredisi faizli mi, geri ödemesi ne kadar? Detaylar...

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ, GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2024-2025 eğitim öğretim yılı Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Burs ya da öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir ve geri ödenir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

Yeni dönemin KYK burs ve kredi ücretlerinin kasım ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.