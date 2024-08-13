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KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak? KYK burs ve kredi arasındaki fark ne?

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KYK tarafından sağlanan burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Genel olarak, başvurular yaz aylarında başlayıp, Eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarını finanse etmek için başvurabileceği KYK burs ve kredi arasındaki farklar da adaylar tarafından araştırılıyor.

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları genellikle her yıl belirli dönemlerde alınıyor. 2024 yılı için başvuru tarihlerine dair en güncel ve kesin bilgiler KYK'nın resmi web sitesi veya sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Adaylar, KYK burs ve kredi için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak? KYK burs ve kredi arasındaki fark ne?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

BURS- KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILRI?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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